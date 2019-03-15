Как уже сообщалось, в пятницу в Новой Зеландии неизвестные устроили бойню в мечетях Аль-Нур и Линвуд города Крайстчерч. В результате расстрела было убито около 50 человек. Были арестованы трое мужчин и одна женщина.

Как сообщает "Взгляд", одним из нападавших, задержанным после стрельбы в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант; предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный "манифест", в котором заявил о своих намерениях. По информации New Zealand Herald, Таррант придерживается ультраправых взглядов. Его манифест появился в Сети за день до нападения. Мужчина призвал убить германского канцлера Ангелу Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Таррант вел прямую трансляцию расстрела посредством укрепленной на голове камеры. На камеру попали надписи, сделанные на оружии террористов на нескольких языках. В том числе на армянском языке.

Новости-Армения, разбираясь в надписях, обнаружил в них явный антитурецкий след. В частности, надпись на армянском Սարիղամիշի Ճակատամարտ означает сражение при Сарыкамыше, произошедшее в годы Первой мировой войны. В сражении против турецкой армии участвовали русские подразделения совместно с армянскими бандформированиями. Само собой утверждается, что Сарыкамыш это "историческая территория великой Армении".

Появление надписи на армянском на оружии новозеландских террористов, нет сомнений, воспринято армянскими националистами как повод для гордости. Зоологическая ненависть к турецкому и азербайджанскому народам у армянских расистов мало отличается от расовой ненависти совершивших бойню в Новой Зеландии лиц. Армянские террористы всегда использовали те же методы и так же всегда были склонны к фетишизму. Кроме того, в армянском обществе, к сожалению, всегда были склонны героизировать подонков и гордиться их кровавыми делами.

И так же, судя по публикациям в армянских СМИ, в расстреле людей в мечетях города Крайстчерч, в Армении видят, прежде всего, святую месть, а уже потом невинную кровь.

Зульфугар Ибрагимов