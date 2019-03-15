Изменение формата переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию возможно только с согласия сторон.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Россия как страна сопредседатель Минской группы ОБСЕ неоднократно высказывалась по поводу переговорного формата, изменение которого возможно только на основе согласия сторон. Это не только наша позиция, но и позиция других членов тройки", - сказала Захарова.

Также отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Россия в случае инициативы глав МИД Азербайджана и Армении провести встречу в рамках заседания СМИД СНГ пятого апреля в Москве, предоставить им площадку, Захарова отметила, что в целом, когда стороны по любым вопросам обращаются к российской стороне за возможностью предоставить площадку или сыграть посредническую роль, Москва всегда с уважением рассматривает данные вопросы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.