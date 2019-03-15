"Ознакомьтесь с заявлением сопредседателей Минской группы" - Посольство США разочаровало армян
"В качестве сопредседателя Минской группы, Соединенные Штаты остаются верными своей готовности оказать поддержку сторонам в мирном и длительном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Для получения дополнительной информации можете ознакомиться с заявлением сопредседателей Минской группы от 9 марта".
Так посольство США в Армении ответило на запрос Tert.am, передает Day.Az.
Tert.am через посольство США в Армении направил письменные вопросы сопредседателю Минской группы от США Эндрю Шофферу, но вместо него ответило посольство.
Вопросы касались заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в частности того: действительно ли сопредседатели посредством своего заявления окончательно отказываются вернуть Карабах за стол переговоров, и возможно ли, что на каком-то этапе процесса урегулирования Карабах присоединится к переговорам.
Один из вопросов также касался того, что они думают о военных учениях в Азербайджане, другим вопросом уточнялась намеченная встреча лидеров Армении и Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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