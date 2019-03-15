"В качестве сопредседателя Минской группы, Соединенные Штаты остаются верными своей готовности оказать поддержку сторонам в мирном и длительном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Для получения дополнительной информации можете ознакомиться с заявлением сопредседателей Минской группы от 9 марта".

Так посольство США в Армении ответило на запрос Tert.am, передает Day.Az.

Tert.am через посольство США в Армении направил письменные вопросы сопредседателю Минской группы от США Эндрю Шофферу, но вместо него ответило посольство.

Вопросы касались заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в частности того: действительно ли сопредседатели посредством своего заявления окончательно отказываются вернуть Карабах за стол переговоров, и возможно ли, что на каком-то этапе процесса урегулирования Карабах присоединится к переговорам.

Один из вопросов также касался того, что они думают о военных учениях в Азербайджане, другим вопросом уточнялась намеченная встреча лидеров Армении и Азербайджана.