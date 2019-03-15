Четыре года назад у граждан Армении появился серьезный повод для гордости - их страна присоединилась к международному соглашению об отказе от военных действий на Луне и на Марсе. Соглашение "Об урегулировании деятельности государств на Луне и других небесных телах" было одобрено парламентом.

Как присоединившейся к соглашению стране, Армении отныне запрещено строить военные базы и объекты на других планетах, которые могут угрожать Земле, космическим кораблям и спутникам. Запрещается выносить на орбиту Луны ядерное оружие или размещать его на территории Луны. И так далее.

Тогда армянские СМИ вдоволь поизмывались над властями, выносящими на повестку не имеющий никакого отношения к Армении документ, в то время, как у страны скопилось столько насущных проблем, требующих разрешения.

Прошло четыре года, но Армения так и не создала баз на Марсе или Луне, и вообще не продемонстрировала никаких попыток освоить таки космическое пространство.

А накануне газета "Жаманак" сообщила, что правительство Армении решило запустить в оборот проект закона "О космической деятельности".

"В предисловии к документу указывается, что исследование и освоение космического пространства, в том числе, Луны и других небесных тел, является важнейшим приоритетом государственных интересов Армении", - говорится в заметке.

Авторы публикации язвительно выразили сожаление тем, что в проекте не указано, когда Армения начинает освоение Луны.

В свою очередь, газета "Жоховурд" сообщает, что министерство транспорта, связи и информационных технологий намерено сделать Армению одной из самых привлекательных стран для работ в космической отрасли. Ведомство даже предлагает законодательные изменения, отмечая, что из сферы космической промышленности в бюджет направляется 0 драмов, при том, что объемы мирового рынка космической промышленности составляют примерно 270 млрд. долларов в год.

При этом издание замечает, что в Армении нет не только космической промышленности, но и предприятий, которые выпускают касающуюся этой отрасли продукцию.

"Однако, несмотря на это, в Минтрансе уверены, что в Армении будет сформировано качественное поколение специалистов отрасли космической промышленности - инженеров, конструкторов, механиков. И однажды мы завоюем космос", - резюмируют авторы заметки.

Ну что тут сказать...

Зульфугар Ибрагимов