В Баку завершил работу VII Глобальный Бакинский форум.

Грандиозное мероприятие на тему "Новая внешняя политика мира", проведенное при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви, собрало действующих и бывших глав государств и правительств, известных государственных деятелей, политиков, авторитетных общественных деятелей, в общей сложности более 500 представителей из 50 стран.

В течение трех дней участники встречи обсуждали глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений. Проводились дискуссии вокруг вызовов устойчивому развитию, сотрудничества во имя безопасности, роли науки и культуры в принятии современных решений, роли молодых лидеров в глобальной политике и так далее.

Оценивая значимость форума, его многочисленные участники подчеркивали важность подобных встреч с точки зрения необходимости выработки общих подходов к современным вызовам и рискам в условиях глобализации, значимости многосторонних обсуждений, в которых непременно рождается истина.

"Проводимые в Баку международные форумы стали важной постоянно действующей площадкой, на которой обсуждаются узловые проблемы мировой политики", - сказал Day.Az известный азербайджанский политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов.

То, что в работе VII Глобального Бакинского форума приняли участие как действующие, так и бывшие государственные чины, известные политики и общественные деятели, делает форум местом, где озвучиваются различные позиции и мнения, связанные с глобальными проблемами мировой политики, отметил Садыхов.

"Думаю, что одним из главных факторов является то, что Азербайджан становится ближе и понятнее для многих политиков мирового масштаба. Азербайджан и проводимая им политика становятся более понятными мировому сообществу и зарубежным лидерам. А это, в свою очередь, способствует еще большему сближению между Азербайджаном и многими государствами, которые участвуют в работе форума", - отметил политолог.

Глобальные форумы, отметил наш собеседник, помогают большему сближению с Азербайджаном и пониманию его реалий. За каждым из приехавших в Баку политиков и государственных деятелей стоят определенные политические силы, общественные движения. Через их восприятие формируется общественное мнение в тех странах, которые они представляют.

"Баку, уже давно превратившись в место, где проводятся встречи мирового масштаба, реализует свои политические приоритеты в различных сферах - гуманитарной, политической, экономической, спортивной. И это способствует еще большему пониманию того, что происходит в регионе, в Азербайджане, раскрываются связи идущих процессов с его прошлым, настоящим и будущим.

Эти форумы важны еще и потому, что дают возможность довести до широкой мировой общественности через тех представителей, что приезжают в Баку, правду об агрессии Армении, ее территориальных притязаниях к нашей стране, процессе урегулирования конфликта, способствуют донесению до мира озабоченности Азербайджана в связи с возможностью нарушения стабильности и безопасности в регионе. Это очень важный нюанс, которые увозят с собой участники международных форумов из Баку. Думаю, увезут с собой частичку нашей правды и гости VII Глобального Бакинского форума", - резюмировал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева