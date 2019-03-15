Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг выразил соболезнования премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате вооруженного нападения на мечети в городе Крайстчерч.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Новость обновляется