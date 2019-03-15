Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьеру Новой Зеландии
15 марта 2019 17:29 118
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг выразил соболезнования премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате вооруженного нападения на мечети в городе Крайстчерч.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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