В Азербайджане 5 209 420 избирателей. Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Панахова, 50,83 процента избирателей - женщины, 49,17 процента - мужчины.

Председатель ЦИК подчеркнул, что к концу мая планируется завершить процесс уточнения списков избирателей.