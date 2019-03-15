Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в пятницу во время пленарного заседания парламента принял отчет Кабинета министров за 2018 год, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отчет представил премьер-министр Новруз Мамедов. В отчете представлена подробная информация по работе, проделанной в Азербайджане в течение 2018 года.

Депутаты поделились мнениями касательно отчета.

После обсуждения отчета премьер-министр выразил благодарность всем тем, кто выразил свое мнение по поводу отчета.

Мамедов отметил, что озвученные предложения будут учтены в дальнешей работе.

Премьер-министр сказал, что главным направлением государственной политики является повышение благосостояния граждан Азербайджана. Мамедов отметил, что все учреждения Азербайджана прилагают усилия в этом направлении, и Кабинет министров также выполняет возлагаемую на него работу в этой области.

Премьер-министр подчеркнул, что глава государства осведомлен о всех вопросах, и ведется работа по решению ряда вопросов.