Бахар Мурадова: Страны, обвинявшие раньше Азербайджан, теперь сами используют аналогичные методы
Многие международные организации и страны, которые раньше обвиняли Азербайджан в связи с пресечением незаконных визитов на оккупированные территории, теперь сами используют выбранный нами путь, то есть составляют "черный список" лиц, применяют ограничение на въезд и выезд.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказала вице-спикер парламента Бахар Мурадова.
По ее словам, это говорит о том, что Азербайджан на верном пути.
"Значит, мы на верном пути и поэтому считаю, что нашу работу мы должны продолжать в этой форме, и должны также использовать новые правовые направления по пресечению незаконной деятельности на наших территориях", - отметила Мурадова.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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