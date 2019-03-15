Заключение нового всеобъемлющего двустороннего соглашения между Европейским союзом и Азербайджаном остается приоритетной задачей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете ЕС, размещенном на официальном сайте организации.

Как говорится в отчете, сотрудничество между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном за последний год активизировалось.

"За последний год были утверждены "Приоритеты партнерства", запущены диалоги на высоком уровне по вопросам безопасности и транспорта, улучшены права человека и основные свободы", - отмечается в отчете организации.

Отчет ЕС отражает ход событий в Азербайджане со времени последнего заседания Совета сотрудничества, прошедшего девятого февраля 2018 года, и предшествует предстоящему Совету сотрудничества ЕС-Азербайджан, намеченному на четвертое апреля в Брюсселе. В отчете основное внимание уделяется ключевым событиям и проведенным реформам, а также отчетам о состоявшихся двусторонних диалогах.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини отметила, что ЕС активизировал сотрудничество с Азербайджаном, который является ключевым партнером организации в регионе.

"Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном вступают в решающую фазу, и мы будем продолжать усердно работать над достижением современного соглашения, которое затронет все аспекты наших отношений и принесет пользу гражданам как Европейского союза, так и гражданам Азербайджана", - сказала Могерини.

Комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, в свою очередь, отмечает, что Европейский союз оказывает большую поддержку усилиям Азербайджана по диверсификации экономики и реформам, в том числе в таких ключевых сферах, как образование, сельское хозяйство и развитие сел.

"Приоритеты партнерства", а также "20 результатов к 2020 году" Восточного партнерства определяют наше будущее сотрудничество, включая более тесные контакты между людьми, а также поддержку укреплению связей, управления и экономики в Азербайджане", - сказал Хан.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что ЕС и Азербайджан продолжат сотрудничать во всех областях, представляющих взаимный интерес, при полном соблюдении общих интересов и обязательств, в частности в рамках "Приоритетов партнерства".