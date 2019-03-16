Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана (обмудсмена) Айдын Сафиханлы избран членом Независимой постоянной комиссии по правам человека при Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что в рамках 46-ой сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) 1-2 марта в Абу-Даби состоялись выборы в членство Независимой постоянной комиссии по правам человека при ОИС.

На выборах для Азиатской группы на три вакантных места были представлены кандидатуры пяти стран, в том числе и Азербайджана. Азербайджан оказался на первом месте среди стран (второе - Пакистан, третье - Малайзия), чьи кандидатуры были выдвинуты на членство.