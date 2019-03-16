В настоящее время в 330 многоквартирных домах в Азербайджане насчитывается около 70 000 квартир, 70 процентов которых уже заселены. Об этом сказал журналистам старший консультант вспомогательной службы по экономическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Фейруз Мустафаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время в Гяндже насчитывается 13 многоквартирных зданий, в Сумгайыте - 13, в Абшеронском районе - 36. Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено провести проверки во всех этих зданиях.

Мустафаев отметил, что в рамках указа главы государства об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий предусмотрено официально принять в эксплуатацию многоэтажные здания, в которых на протяжении многих лет проживали люди.

По его словам, документом предусмотрено в течение двух месяцев провести проверки зданий со стороны МЧС и коммунальных организаций - "Азеришиг", "Азеригаз", "Азерсу". В течение двух месяцев будут проверены устойчивость зданий, наличие лифтового хозяйства, противопожарная безопасность, после чего будет вынесено заключение. Данное заключение будет направлено в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, а также в местную исполнительную власть, и на основании этого здания будут приняты в эксплуатацию.

"Сегодня шесть из этих зданий уже сданы в эксплуатацию. В построенных ЖСК "İdeal" многоэтажных зданиях, по которым ведется оформление, числится 561 квартира. 50 процентов из них переданы в эксплуатацию. Главным же предметом указа является то, чтобы завершились работы по оформлению зданий, которые долгое время использовались гражданами", - сказал старший консультант.