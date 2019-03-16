ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта
16 марта 2019 10:12 138
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам и Коханеби Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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