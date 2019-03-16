Правительство Пашиняна уже не просто критикуют со всех сторон, но и выходят с ним на столкновения, что было просто немыслимо представить всего полгода назад, передает Day.Az со ссылкой на armenianreport.com.

Вчерашние стычки и потасовки в Ереване между участниками митинга и полицией, вызванные процессом демонтажа кафе в центре города, стали первым серьезным силовым столкновением между обществом и правительством Пашиняна. Причем, несмотря на все еще достаточно высокий градус доверия граждан страны лично к Пашиняну, тем не менее, хорошо видно, что в случае со сносом кафе в центре Еревана подавляющее большинство общества заняло сторону владельцев и работников сносимых заведений. Об этом свидетельствуют как настроения в армянском сегменте соцсетей, так и в обществе в целом. И на то есть ряд причин.

Начнем с того, что за без малого почти год нахождения у власти Никол Пашинян и его правительство так и не смогло побороть безработицу, хотя этот пункт и был одним из его главных обещаний. Наоборот, "реформа" госаппарата уже выбросила на улицы сотни людей, еще несколько тысяч человек скоро пополнят армию безработных.

Вторая причина, вызвавшая возмущение людей - жестокие и неадекватные ситуации действия полиции. Граждане вновь вспомнили старые времена, увидели, что в новой Армении власть продолжает действовать старыми, кочаряновскими и саргсяновскими методами, когда на любой протест общества бросали большие силы правоохранителей с приказом "живьем не брать".