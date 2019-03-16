В Москве закрылся культовый ресторан "Арагви", расположенный на Тверской. Это могло произойти из-за конфликта давних партнеров Ары Абрамяна и главы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. Ссора между ними произошла после смены власти в Армении, предполагает издание moscow-post.su, передает Day.Az.

Политологи заподозрили Ару Абрамяна в двойной игре, пишет издание. Якобы он мог сделать "вброс" в СМИ Армении о поддержке Николы Пашиняна и сам же от этого отказаться, чтобы не потерять лицо среди российского руководства. Позиция и нашим, и вашим никогда уважения не вызывает.

Самвел Карапетян, кормящийся за счет российских господрядов, занял однозначную позицию к новой власти в Армении. И практически утратил в стране свое былое влияние. Поэтому даже подозрение Ары Абрамяна в том, что он мог поддержать правительство Николы Пашиняна, могло стать причиной ссоры давних партнеров.

Решение о закрытии московского ресторана "Арагви" связано с нерентабельностью проекта, сообщила в пятницу ТАСС руководитель департамента коммуникаций группы "Ташир" (инвестор проекта) Зара Аджемян.

Ранее газета "Ведомости" писала, что ресторан закрылся из-за спора собственника здания и управляющей компании.

"Проект оказался нерентабельным и было принято решение его закрыть. Одной из причин стало отсутствие паркинга и возможности удобного подъезда к зданию ресторана. Также (среди причин) запрет на остановку и стоянку автомобилей на Тверской улице", - пояснила Аджемян.

Она добавила, что "закрытие никак не связано с отношениями между партнерами, при решении учитывались исключительно бизнес-интересы".

Представитель компании также сообщила, что "Арагви" не работает с 11 февраля, дальнейшие планы в настоящий момент не определены.

Ресторан "Арагви" был открыт в центре Москвы в 1938 году, здание является объектом культурного наследия. В начале 2000-х он был закрыт на реставрацию, однако работы шли медленно. В 2006 году после обнаружения уникальных палат ХVII века был разработан новый проект реставрации, а у здания сменился собственник. В 2013 году группа "Ташир" заявила о намерении инвестировать в ресторанный проект.

В апреле 2016 года "Арагви" был торжественно открыт в обновленном виде. Общий объем инвестиций в проект, как следует из информации на официальном сайте группы "Ташир", составил $20 млн. Площадь обновленного ресторана составила 1,8 тыс. кв. м.