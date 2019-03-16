Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики Саудовской Аравии - ФОТО
16 марта 2019 13:04 176
16 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халида Абдулазиза аль-Фалиха.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
15 Мар. 14:40 7 594
-
15 Мар. 14:45 7 526
-
15 Мар. 14:15 7 027
-
15 Мар. 15:53 4 383
-
15 Мар. 14:53 4 104