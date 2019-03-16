Благодаря Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой в стране созданы самые лучшие условия для развития гимнастики.

Об этом в субботу сказала Trend главный тренер сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, передает Day.Az.

Как отметила главный тренер, в этом году Баку станет гимнастической столицей мира, потому что примет исключительно много значимых мероприятий.

"В феврале у нас прошел Кубок мира по прыжкам на батуте. В эти дни в Баку проходит Кубок мира по спортивной гимнастике, в конце апреля, 26-27 апреля, любители художественной гимнастики смогут поддержать наших девочек на Кубке мире по художественной гимнастике. В преддверии этого соревнования у нас пройдет международный турнир AGF Trophy. В этом турнире примут участие юниоры, которые готовятся к Чемпионату Европы. Сам Чемпионат Европы, собственно, также пройдет в нашей Национальной арене гимнастики", - сказала Василева.

Говоря о Чемпионате Европы, она отметила, что некоторые страны впервые примут участие в этом соревновании, например, Молдова и Македония.

"Чемпионат Европы будет очень значимым, он является подготовкой к лицензионному Чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Баку. Ожидается исключительно много гостей из-за рубежа, которые приедут болеть как за своих гимнастов, так и за наших тоже", - сказала главный тренер.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.

Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.