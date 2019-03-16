Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, руководитель общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев обратились к мировому сообществу в связи с терактом в мечетях в Новой Зеландии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении отмечается, что убийства мусульман, совершенные из-за их религиозной принадлежности, расцениваются как наглядный пример исламофобии, и такие, по сути, фашистские действия недопустимы.

Уничтожение людей из-за их национальной, религиозной, расовой принадлежности, будучи проявлением ксенофобии, является пятном на истории человечества, говорится в обращении.

В своем обращении религиозные лидеры Азербайджана призывают мировое сообщество выразить жесткое и однозначное отношение к таким случаям варварства, исламофобии.

"У террора нет религии, у террориста нет религиозной принадлежности. Однако это преступление, совершенное лицами с больным, отравленным мышлением, заставляет все человечество еще раз более глубоко задуматься. Совершенный в Новой Зеландии жестокий теракт, по сути, является преступлением против всех религий, против всего человечества в целом", - говорится в обращении.

Также религиозные лидеры отмечают необходимость совместного постоянного сотрудничества государственных руководителей, общественных и религиозных деятелей для предотвращения терроризма, ксенофобии, антисемитизма, исламофобии, экстремизма и радикализма в XXI веке, в период ускоренных процессов глобализации.

"Демонстрация многими мировыми лидерами, международными организациями принципиальной позиции по данному вопросу, несомненно, заслуживает одобрения. В связи с последними событиями в Новой Зеландии, справедливо осужденными мировой общественностью, еще раз хочется отметить, что межрелигиозный диалог и сотрудничество между культурами являются приоритетными для установления благополучия в нашем мире, а идеи мультикультурализма и межрелигиозной толерантности должны браться за основу как важное условие мирного сосуществования", - говорится в обращении.