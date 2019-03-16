Азербайджан построил очень успешную модель регионального сотрудничества.

Об этом в субботу сказал журналистам заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гаджиев сказал, что эта модель опирается на эффективное сотрудничество.

"Она служит интересам не только Азербайджана, но и наших партнеров, соседей. Здесь мы можем отметить транспортные коридоры, энергетические проекты", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что в стороне от всех этих процессов остается Армения.

"Если нынешнее руководство Армении желает осуществлять экономические реформы, то эта страна должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, вести себя цивилизованно с соседними странами и осуществлять политику добрососедства", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что статус-кво недопустим.

Гаджиев добавил, что также получает достойную оценку конструктивная позиция, демонстрируемая Азербайджаном в связи с урегулированием конфликта.