Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева экс-министр здравоохранения Али Инсанов и ряд других одиозных оппозиционеров помилованы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также помилованы заместители лидера ПНФА Гезал Байрамлы и Фуад Гахраманлы, деверь лидера ПНФА Али Керимли Эйнур Сейидов, бывший следователь, сын бывшего главы пресс-службы Минобороны Эльдара Сабироглу Руфат Сафаров, журналист Фикрет Фарамазоглу, Гияс Ибрагимов, Байрам Мамедов, Мурад Адилов, Рашад Рамазанов, Илькин Рустамзаде и Эльгиз Гахраман.

С полным списком помилованных можно ознакомиться по ссылке.