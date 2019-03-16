Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников миграционной службы
16 марта 2019 17:01 258
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственной миграционной службы медалью "За отличие на службе в миграционных органах" за отличие на службе и плодотворную деятельность в миграционных органах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!