Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственной миграционной службы медалью "За отличие на службе в миграционных органах" за отличие на службе и плодотворную деятельность в миграционных органах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.