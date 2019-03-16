Моменты касательно Азербайджана, содержащиеся в отчете Госдепартамента США по правам человека и фундаментальным свободам в странах мира за 2018 год, не опираются на какие-либо факты, исследования. Об этом в субботу сказал заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениями и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новрузов сказал, что Госдепартамент опубликовал старые материалы, не только оставив их без изменений, но и включил в отчет высказывания Али Керимли, некоторых членов т.н. "Нацсовета", не внеся в них даже мелких изменений.

Он добавил, что Государственный департамент в своих отчетах должен опираться на серьезные источники. "Должно проводиться фундаментальное исследование, выслушиваться и учитываться аргументы противоположной стороны. К сожалению, этот отчет является полностью однобоким и не отвечает отмеченным критериям. Почему в этом отчете нет ни слова о более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с родных земель в результате армянской оккупации и лишенных всех прав? Наши соотечественники Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев подвергаются армянами различного рода пыткам, в их отношении был проведен незаконный "суд". В отчете о них не сказано ни слова. В отчете говорится о Мехмане Галандарове, Афгане Мухтарлы и Гёзяль Байрамовой, но нет ничего о Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве", - сказал Новрузов.

Замисполнительного секретаря ПЕА считает, что распространение подобных отчетов служит определенным интересам. "Проводимая Азербайджаном независимая политика, принимаемые Президентом Азербайджана решения, распоряжения, невыгодно определенным силам. Эти силы хотят, чтобы азербайджанское государство действовало под их диктовку. Но Азербайджан - это независимое государство, в проводимой им политике на первом месте стоит защита национальных интересов", - сказал он.

Новрузов также сказал, что в Азербайджане полностью обеспечены свобода интернета и прессы. "В Азербайджане действует более 20 интернет-телеканалов. Сегодня из-за рубежа в отношении Азербайджана посредством YouTube и других международных интернет-ресурсов ведется кампания клеветы. Эту кампанию так же финансируют определенные западные круги", - добавил он.

По вопросу возможности помилования так называемых "политзаключенных" он сказал, что распоряжение о помиловании не устраивает группу лиц. "Распоряжение о помиловании не устраивает лиц, служащих армянскому лобби, и т.н "Нацсовет", в том числе людей Али Керимли. На самом деле они тем или иным способом стремятся к тому, чтобы ни один из тех людей не был отпущен на свободу", - добавил Новрузов.

Депутат сказал, что в связи с помилованием поступило более тысячи обращений. "Азербайджан - правовое государство. Если преступление не представляет общественной угрозы, и поступает обращение со стороны семьи совершившего его лица или организации по защите прав человека, а также человек раскаивается в совершенном преступлении, то эти обращения рассматриваются, и выносится соответствующее решение", - сказал Новрузов.