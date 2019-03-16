В субботу в Исполнительной власти Бинагадинского района Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию создания органов безопасности в Азербайджане и успешной политике государственности великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший на мероприятии глава Исполнительной власти Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев сказал, что азербайджанское государство, архитектором которого является общенациональный лидер Гейдар Алиев, и сегодня развивается, в стране царит политическая стабильность. "Органы безопасности также играют большую роль в развитии Азербайджана, в сохранении стабильности в стране. Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл большую роль в развитии органов безопасности Азербайджана, в том числе формировании профессиональных национальных кадров. Сегодня Президент Ильхам Алиев также уделяет особое внимание этой сфере, предпринимает необходимые шаги для совершенствования системы органов безопасности", - добавил глава ИВ.

Начальник Бинагадинского районного управления Службы государственной безопасности Полад Абдуллаев выступил с докладом об истории создания и деятельности органов безопасности Азербайджана. "Самый сложный период в истории органов безопасности Азербайджана пришелся на 1930-е годы. Одним из главных достижений органов безопасности стало оправдание после 50-х годов лиц, ставших жертвами репрессий. После того, как Гейдар Алиев занял руководящую должность в органах безопасности, он смог добиться национализации системы, положил конец репрессиям", - сказал Абдуллаев.

По его словам, общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание формированию национальных кадров в органах спецслужб. "Сегодня Президент Ильхам Алиев также проявляет особое внимание и заботу о сотрудниках органов спецслужб. Сотрудники органов спецслужб Азербайджана делают все возможное для того, чтобы оправдать это доверие", - отметил Абдуллаев.

Заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев сказал, что после того, как великий лидер Гейдар Алиев был назначен руководителем в органах безопасности, был достигнут особый прогресс в этой сфере. Гейдар Алиев начал прилагать усилия по национализации органов безопасности Азербайджана. "В это время одним из главных вопросов была национализация органов безопасности. После 1953-го года в органах увеличилось количество азербайджанских кадров", - сказал зампред Объединения.

Он отметил, что великий лидер в то время смог добиться присвоения азербайджанскому герою Мехти Гусейнзаде звания Героя Советского Союза. "Гейдар Алиев в 1954 году начал изучать архивные документы в связи с Мехти Гусейнзаде. Выяснилось, что имя Мехти Гусейнзаде на основе докладной армян было внесено в черный список. Гейдар Алиев на основе выявленных в ходе расследования фактов установил, что, несмотря на то, что Мехти Гусейнзаде был взят в плен, он провел множество операций, уничтожив сотни фашистов. До 1957 года Гейдар Алиев проводил расследование в связи с Мехти Гусейнзаде и добился присвоения ему звания Героя Советского Союза", - сказал Гараев.

В завершение мероприятия Общественное объединение ветеранов органов спецслужб "Альянс" наградило организаторов мероприятия почетными грамотами и дипломами.