Новая внешняя политика мира формируется в Баку. Об этом в субботу сказал Trend депутат Рауф Алиев, комментируя проведение VII Глобального Бакинского форума, передает Day.Az.

Алиев сказал, что участие в VII Глобальном Бакинском форуме пяти действующих президентов, одного премьер-министра, двух заместителей премьер-министров, 42 бывших глав государств и премьер-министров, руководителей международных организаций, известных общественно-политических деятелей, ученых, многочисленных аналитиков, журналистов и молодых лидеров - наглядный пример растущего интереса к форуму, а также пример усиления авторитета Азербайджана на международной арене.

Депутат подчеркнул, что неслучайно основной темой Глобального Бакинского форума, ставшего уже важной международной платформой, стала "Новая внешняя политика мира".

"Проведение в Азербайджане этого форума и других международных мероприятий демонстрирует, что Азербайджан имеет большой авторитет в мире, является страной, где мультикультурализм считается частью государственной политики, и которая признается в мире как центр мультикультурализма. Наша страна стала платформой, где проводятся важные международные мероприятия. Это является результатом взвешенной, мудрой политики политики, осуществляемой в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева", - сказал депутат.

Отметим, что 14 марта в столице Азербайджана открылся VII Глобальный Бакинский форум на тему "Новая внешняя политика мира". Форум, который продолжится до 16 марта, проводится при организации Международного центра Низами Гянджеви.

В этом престижном мероприятии участвуют более 500 представителей 50 стран, в том числе действующие главы государств и правительств ряда стран, известные политические и общественные деятели.

На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения. На нынешнем форуме на тему "Новая мировая внешняя политика" обсуждаются роль больших сил в изменении глобальной политики, вызовы устойчивого развития, средневосточное сотрудничество во имя безопасности, роль науки и культуры в принятии современных решений и другие важные вопросы.