Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 разa, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
С позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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