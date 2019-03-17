Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в страны Латинской Америки, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, передает Day.Az.

Министр совершит визиты в Чили, Аргентину, Уругвай и Парагвай. В рамках визита предусматриваются двусторонние встречи министра в этих странах, а также участие в Конференции высокого уровня ООН по сотрудничеству Юг-Юг, которая состоится в Буэнос-Айресе.