Эльмар Мамедъяров отправился на переговоры в страны Латинской Америки
17 марта 2019 13:02 228
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в страны Латинской Америки, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, передает Day.Az.
Министр совершит визиты в Чили, Аргентину, Уругвай и Парагвай. В рамках визита предусматриваются двусторонние встречи министра в этих странах, а также участие в Конференции высокого уровня ООН по сотрудничеству Юг-Юг, которая состоится в Буэнос-Айресе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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