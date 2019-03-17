Издание распоряжений о помиловании не задача, возложенная на государство. Это - проявление гуманистической, уважающей права людей политики государства. Об этом сказал Trend руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана (обмудсмена), доктор философии по праву Айдын Сафиханлы, передает Day.Az.

Он отметил, что свобода является естественным и неотъемлемым правом каждого человека, и право на свободу занимает особое место в рамках основных прав человека.

"В результате осуществляемых в Азербайджане демократических правовых реформ, достигнут значительный прогресс в защите прав и свобод человека. Принятые и подписанные в результате основанной на принципах гуманизма и справедливости государственной политики, которая была заложена общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, акты амнистии и распоряжения о помиловании являются показателем большого значения, которое придается именно свободе человека. В Азербайджане за короткое время было принято 11 актов амнистий, подписано 65 указов и распоряжений о помиловании, в результате чего тысячи людей были освобождены от наказания и воссоединились с обществом и семьей", - сказал он.

Он подчеркнул, что восстановление институтов амнистии и помилования великим лидером Гейдаром Алиевым имеет большое значение. Именно эта гуманистическая политика создала возможность для помилования и интеграции в общество заключенных.

Руководитель аппарата омбудсмена добавил, что подписанное Президентом Азербайджана от 16 марта 2019 года распоряжение о помиловании, является продолжением осуществляемой гуманистической политики, и в целом распространяется на 431 человека.

"Хотел бы отметить, что этим распоряжением о помиловании, в результате ходатайства уполномоченного по правам человека Азербайджана, также была освобождена группа осужденных. В период деятельности омбудсмена по ее ходатайству в целом были освобождены 692 заключенных, а в последнем распоряжение о помиловании от 16 марта 2019 года - 54 заключенных", - сказал Сафиханлы.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании в целом распространяется на 431 человек. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.