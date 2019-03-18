ЕС приветствует распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании
Европейский союз приветствует помилование более 400 заключенных в Азербайджане, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на заявление Европейской внешнеполитической службы, передает Day.Az.
Как отмечается в заявлении, Европейский союз ожидает от Азербайджана дальнейших подобных шагов.
ЕС продолжит взаимодействие с Азербайджаном для расширения сотрудничества, в том числе в сфере прав человека, что является важным элементом сотрудничества двух сторон.
Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных. Распоряжение распространяется на 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.
Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.
От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.
Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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