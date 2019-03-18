Руководство Армении и компания "Газпром Армения" за два месяца, отведенных на принятие решения, не договорились по вопросу цены на газ, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

31 декабря 2018 года компания "Газпром-Армения" распространила заявление, где сообщалось о повышении цены на газ на границе. Отмечалось, что компания продолжит работу с соответствующими государственными органами правительства Армении по вопросу структуры внутренних тарифов на газ.

6 февраля этого года заместитель генерального директора ЗАО "Газпром Армения" Вахтанг Мирумян, отвечая на вопрос Sputnik Армения, заявил, что были определены предварительные сроки обсуждений - около двух месяцев с момента заявления компании.

По истечении указанного времени Sputnik Армения направил в компанию запрос, чтобы уточнить, достигнуты ли какие-либо договоренности. Как оказалось, результатов пока нет.

Консультации проводятся между соответствующими специалистами уполномоченного правительством Армении органа в сфере энергетики, комиссии по регулированию общественных услуг и компанией "Газпром Армения".

Напомним, в конце 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство Армении не будет субсидировать цены на природный газ для внутреннего потребителя, и никаких акций или предприятий взамен передано не будет.

По итогам армяно-российских переговоров было решено, что газ будет поступать в республику по 165 долларов за тысячу кубометров вместо прежних 150. Тем не менее, с "Газпром Армения" проводится подробный анализ расходных статей, чтобы понять, за счет чего можно удержать нынешнюю цену на газ для конечных потребителей.

"Газпром Армения" - 100%-ое дочернее предприятие "Газпрома", занимается распределением газа внутри Армении.