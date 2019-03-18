Примечательный инцидент произошел на днях в солнечной Армении. Армянское издание shame.am назвало его без прикрас "сбором ублюдков", но мы будем более корректны и скажем так - в Ереване произошел конфликт между соросовскими грантоедами и коммунистами.

Несостоявшийся режиссер Тигран Хзмалян в субботу вместе с 15 членами своей незарегистрированной Европейской партии организовал митинг протеста напротив посольства РФ. Требованием митингующих было аннулирование русско-турецкого договора от 1921 г., который якобы "лишил родины" армян.

Пока финансируемый западными фондами Хзмалян митинговал, к месту события подтянулись коммунисты. Стороны обменялись "теплыми" приветствиями, обозвав друг друга соответственно российско-большевистскими предателями и агентами Запада.

Лидер коммунистов Ерджаник Казарян попытался вразумить соросовцев, заявив, что аннулирование Московского договора - "мечта Турции, "поскольку в таком случае активизируется подписанное 2 декабря 1920 г. дашнаками позорное Александропольское соглашение", согласно которому территория Армении должна была составить 9800 квадратных километров, втрое меньше территории Советской Армении". И добавил, что население Армении в советский период увеличилось в пять раз.

Главному коммунисту Армении еще нужно было уточнить, что по всем законам физики территория Республики Армения и должна была быть раза в три-четыре меньше занимаемой ею ныне площади. А если еще точнее, то ее в данном регионе вообще не должно было быть, и появилась она лишь благодаря российскому владычеству и большевикам, против которых Хзмалян с такой последовательностью протестует. А увеличившееся в пять раз население - это результат неоднократных так называемых репатриаций и заселения "очищенных" от азербайджанцев территорий.

Само собой, Хзмалян был раздавлен и вынужден отступить.

И это уже не первая победа коммунистов над западниками в одной отдельно взятой стране.

В ноябре в Ереване произошла серьезная стычка между Европейской и Коммунистической партиями. 29 ноября, то есть в день советизации Армении коммунисты во главе с Казаряном отправились возлагать цветы к памятнику Шаумяну. Туда же стройными рядами, но с другими целями, направились подопечные Хзмаляна.

Сторонники европейской интеграции подошли к мемориалу бойцам 11-ой Красной Армии, где Хзмалян собрался выступить с речью, однако коммунисты ему этого не позволили. Произошла потасовка, вмешалась полиция. Европейцы были посрамлены и отступили.

Султан Керим