Террористическая группировка "Сасна црер", преобразившаяся после прихода к власти Никола Пашиняна в политическую партию, требует присоединить Карабах к Армении.

Соскучившиеся по возможности в кого-нибудь пострелять террористы, как сообщают армянские СМИ, начали сбор подписей под воззванием о присоединении оккупированных территорий Азербайджана к Армении в качестве отдельной области.

В связи с этой инициативой представители партии устроили в понедельник пресс-конференцию.

Член группировки, координатор секретариата партии "Сасна Црер" Варужан Аветисян поведал, что пока не отдается приоритет какому-либо конкретному механизму осуществления данной процедуры, и партия готова провести обсуждения на данную тему.

Члены группировки напомнили забывчивым поборникам "независимости" Карабаха, что конфликт в 1988 году был затеян как раз именно с целью присоединения к Армении новых территорий.

За такое уточнение саснацреровцев можно только поблагодарить, потому что террористы разрушили тем самым миф о некоем волеизъявлении "карабахского народа". На самом деле, о чем и говорит тридцать лет азербайджанская сторона, дело в банальных территориальных претензиях Армении к Азербайджану. Это уже потом, когда "миацум" не сработал и стало ясно, что увеличение размеров Армении таким путем не будет признано миром никогда, была выдумана легенда о "маленьком, но гордом" народе Карабаха.

Оккупанты смекнули, что принцип аннексии и присвоения чужих территорий в международном праве не значится, а вот принцип самоопределения, под который, правда, не подпадает Карабах, существует. Но и это не помогло - самопровозглашенное образование так и не было признано.

Сбор подписей тоже станет совершенно бессмысленной акцией, не имеющей никаких правовых основ. Так же, как и пресловутый "референдум" 1991 года.

И еще - со всей определенностью можно сказать, что своей инициативой террористы подложили свинью армянским властям и армянской пропаганде, безуспешно пытающейся убедить мир в мечте армян Карабаха о "независимости" и затащить сепаратистов за стол переговоров.

Зульфугар Ибрагимов