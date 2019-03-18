Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел обмен мнениями с заведующим отделом Федерального министерства иностранных дел Германии по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии послом Михаэлем Зибертом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Тwitter.

"В рамках визита в Германию состоялись плодотворные обсуждения с заведующим отделом Федерального министерства иностранных дел Германии по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии послом Михаэлем Зибертом. У нас состоялся широкий обмен мнениями по двусторонней повестке дня, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес", - пишет Гаджиев.

Кроме того, в рамках визита в Германию Хикмет Гаджиев также встретится со своими коллегами в аппарате президента и в аппарате канцлера ФРГ, выступит на тему Южного Кавказа в Бундестаге, а также встретится с представителями ведущих научно-исследовательских центров.