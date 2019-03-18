Президент Ильхам Алиев выделил средства на капремонт роддома и Детской больницы в Сальянском районе
18 марта 2019 19:40 194
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту родильного дома Сальянской районной центральной больницы и Детской больницы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта родильного дома Сальянской районной центральной больницы и Детской больницы и снабжения их необходимым медицинским оборудованием, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству здравоохранения первоначально будет выделено два миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!