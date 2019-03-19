ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джавахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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