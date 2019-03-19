Атаки новых властей Армении на СМИ становятся все более открытыми и циничными.

Об этом пишет руководитель инициативы Media Advocate Агаси Енокян, власти Армении после нескольких попыток "лобовых атак" в рамках объявленной в начале года войны против СМИ перешли к стратегии "партизанской войны".

"Представители власти, члены их семей и связанные с ними аналитики, используя собственную тактику разделения на "черных" и "белых", с разных фронтов атакуют прессу, вновь поднимая такие избитые темы, как финансирование СМИ, "дезинформация", связи с предыдущими властями", - цитируют Енокяна Новости-Армения.

Енокян напоминает, что все эти вопросы регулируются действующим законодательством Армении, и если "обеспокоенные" власти видят в этом проблемы, то могут обратиться в правоохранительные органы.

"Более того, чиновники у власти, их родственники и связанные с ними структуры считают своим долгом не только обучать СМИ "правильной" журналистике, но и классифицируют медиа на "правильные" и "неправильные": те, которые необходимо читать для получения "достоверной" информации, и те, которые не следует читать", - пишет он.

Енокян отмечает, что тем самым "партизаны" не только дискредитируют нежелательные для них СМИ, но и наносят ущерб их деловой репутации, что напрямую препятствует деятельности прессы.

Глава инициативы с сожалением подчеркивает, что поведение действующих властей вызывает серьезные подозрения в том, что спекуляции по данному вопросу исходят не из обеспокоенности свободой слова, а является попыткой решить проблемы прессы революционным путем, по требованию толпы, в обход законов и правовых механизмов.

В конце февраля мэрия Еревана направила уведомления 27-ми организациям, в частности, газете "Грапарак" (Площадь), а также изданию "Андин", пресс-клубу "Зеркало" и ряду представителей СМИ. В уведомлении отмечалось, что они обязаны в конкретный срок освободить занимаемые ими территории в здании по адресу Бузанда 1/3 и ряду других адресов. Армянские СМИ считают, что власти объявили им войну и готовы отстоять свои права в суде.

Неоднозначную реакцию вызвала также публикация премьер-министра Армении Никола Пашиняна, предположительно связанная с нападением на блогера Нарека Маляна. На него в ночь на 4 марта в центре Еревана напала группа членов инициативы "Рестарт", попытавшись "отправить его на помойку".

В частности, осуждая насилие, Пашинян отметил распространение дезинформации в стране.

"Это не первый случай, когда власти Армении говорят о необходимости противодействия распространению дезинформации без каких-либо примеров и доказательств. Более того, так они пытаются использовать эти обвинения для оправдания внесудебных наказаний прессы", - отреагировала на эту запись инициатива Media Advocate.

Султан Керим