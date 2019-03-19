Глобальный Бакинский форум является важной платформой для диалога с точки зрения национальных интересов стран, желающих мира и стабильности. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Депутат отметил, что Глобальный Бакинский форум, прошедший под патронажем Президента Ильхама Алиева и при организационной поддержке Международного центра "Низами Гянджеви", уже превратился в традицию.

"Выражаясь словами экс-президента Латвии, сопредседателя Центра Вайры Вике-Фрейберг, форум стал своего рода местом ежегодной встречи мировых лидеров", - сказал депутат.

Депутат добавил, что VII Глобальный Бакинский форум, прежде всего, отличается числом и авторитетом участников.

"Среди участников форума числятся пять действующих президентов, один действующий премьер-министр, два вице-премьера и 42 экс-глав государств и правительств, видные политики, представители гражданского общества, журналисты, ученые, молодые лидеры, которые, будучи акторами международного и национального уровня, играют роль в формировании мировой политики. Данный факт, в действительности, является показателем международного авторитета форума, а также наглядным показателем отношения к Азербайджану", - добавил Бабаоглу.

Депутат сказал, что Глобальный Бакинский форум играет роль платформы, где на политической, интеллектуальной площадке свободно обсуждаются новейшие глобальные вызовы.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя внешнеполитический курс Азербайджане в пределах меняющихся глобальных условий, охарактеризовал эту политику как органически связанную с происходящими в мире процессами, но тем не менее, как независимую и опирающуюся на национальные ценности политику: "Мы не можем говорить о новой внешней политике Азербайджана. Но ситуация в регионе и мире, безусловно, меняется, и мы приводим наши внешнеполитические инициативы в соответствие с меняющимся миром. Однако наша внешняя политика в основе своей стабильная, прогнозируемая и независимая. Она основана на наших национальных интересах. Налаживание тесных связей со странами в области безопасности, стабильности в нашем регионе и на более широкой географии посредством партнерства, взаимовыгодного сотрудничества - один из приоритетов Азербайджана". Эти мысли еще раз дали понять всему миру, что Азербайджан проводит миролюбивую политику. Однако Президент Ильхам Алиев, затронувший в этом контексте армяно-азербайджанскую нагорно-карабахскую проблему, подчеркнул решительную и твердую позицию Азербайджана и представил вниманию участников форума факты, свидетельствующие о захватнической политике Армении. Президент Азербайджана сказал, что оккупация Арменией 20 процентов признанных на международном уровне территорий Азербайджана продолжается: "В результате этой оккупации Нагорный Карабах, являющийся исторической частью Азербайджана, и еще семь районов нашей страны находятся под оккупацией, от которой страдают более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Наш народ подвергся этнической чистке. Все наши исторические памятники на оккупированных территориях разрушены армянскими вооруженными силами, что нашло отражение в отчете ОБСЕ, дважды направившей на оккупированные территории миссию по изучению фактов. Оккупация азербайджанских земель является грубым нарушением международного права, соответствующих резолюций и постановлений основных международных организаций. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий, которые не выполняются Арменией. Аналогичные резолюции и постановления приняли Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Движение неприсоединения и другие организации. Они основаны на международном праве, справедливости и создают правовую базу для мирного урегулирования конфликта. Статус-кво неприемлем. Президенты стран Минской группы ОБСЕ, обладающих мандатом для организации переговоров, неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем, и мы полностью поддерживаем это. Статус-кво должен быть изменен, и для этого Армения должна начать вывод своих войск с оккупированных территорий Азербайджана, создать возможность для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам"", - сказал Бабаоглу.

Депутат добавил, что данные высказывания главы государства стали призывом к международным центрам, желающим мира и диалога в мире.

"Если весь мир действительно желает жить в условиях стабильности, то тогда необходимо положить конец политике двойных стандартов, выполнять требования международного права. Реализуемые именно в этом направлении Азербайджаном глобальные проекты в сфере экономики и безопасности, энергетические и коммуникационные проекты рассчитаны на обеспечение стабильности и сотрудничества в регионе, что очень важно как в плане энергобезопасности Европы, так и общей безопасности субрегиона", - отметил Бабаоглу.