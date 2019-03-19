Помнится, в последнюю пару лет армянская оппозиция донимала тогдашнего президента Сержа Саргсяна, обвиняя его в неучастии Армении в учениях НАТО.

Памятуя об этом, многие ожидали, что в учениях НАТО в Грузии в этом году обязательно будут широко представлены военные Армении.

Учения "NATO-GEO EXERCISE 2019" начались 18 марта, но армянского флага на них не было замечено.

Учения проходят на территории совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC) и закончатся 29 марта, сообщают грузинские СМИ. Отмечается, что в них будут участвовать более 350 военнослужащих из 24 стран и представители международных гуманитарных организаций - Международного комитета Красного Креста и миротворческих сил ООН. Также в качестве наблюдателей будут присутствовать представители Всемирной организации здравоохранения (WHO).

25 марта ожидается визит в Грузию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Эти учения не содержат угрозы для России. Цели самой НАТО чисто оборонные, и сценарий этих учений никак не направлен против российской угрозы", - сказал глава грузинского оборонного ведомства Леван Изория в интервью грузинской телекомпании "Имеди". По словам министра, учения направлены на отработку возможностей управления и контроля, на обеспечение высокого уровня координации и повышение совместимости между странами-членами Североатлантического альянса и их партнеров.

Поясняя журналистам, почему Армении на данных учениях нет, пресс-секретарь Минобороны Арцруна Ованнисяна заявил, что неучастие в учениях НАТО в Грузии связано с тем, что Армения не видит в них актуальности для республики. "Мы не участвуем в учениях в Грузии, так как их сценарий нам необходим не был", - сказал Ованнисян.

Действительно, что делать армянским военнослужащим на учениях по отработке оборонительной тактики, если глава МО Армении Тоноян недавно провозгласил изменение стратегии страны с обороны на наступление. Вот если бы НАТО отрабатывало наступательные действия, вот тогда...

Как пишет армянское издание "168 жам", генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в учениях во время своего визита в Грузию 25 марта.

"Таким образом, на этот раз Армения не участвует в военных учениях под руководством НАТО. В связи с этим пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованнисян сказал: "Нам не был необходим этот сценарий военных учений". Всего-то. Других объяснений причин неучастия в учениях НАТО не дается. Они, между прочим, находятся за пределами полномочий должностных лиц МО, так как очевидно, что вопрос участия в учениях НАТО решается на высшем уровне власти, также как и ясно то, что причина неучастия в учениях заключается в том, чтобы не вызвать гнев русских.

Известно, что участие Армении в подобных учениях в прошлом весьма плохо воспринималось в России. А новые власти Армении, как мы знаем, делают все возможное, дабы угодить России. Участие в учениях НАТО, во всяком случае, не вписывается в эту логику", - пишет газета.

Султан Керим