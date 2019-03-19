Чили заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном. Об этом сказал глава МИД Чили Роберто Ампуэро на встрече с находящимся в этой стране с официальным визитом министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Ампуэро высоко оценил первый официальный визит азербайджанского коллеги в Чили и сказал, что это внесет важный вклад в укрепление существующих дружественных отношений между двумя странами, выразив заинтересованность Чили во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Мамедъяров подчеркнул значимость интенсификации взаимных визитов на высоком уровне в целях расширения контактов на различных уровнях и постоянного проведения политического диалога между двумя странами.

На встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием дипломатических связей, которым в этом году исполняется 25 лет. Было отмечено, что начало деятельности посольства Чили в Азербайджане придаст новый импульс развитию двусторонних связей.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. В этом контексте Мамедъяров проинформировал коллегу о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, в рамках Движения неприсоединения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что чилийская сторона приглашена на саммит Движения неприсоединения в октябре текущего года в Баку, и отметил, что надеется, что Чили на этом мероприятии будет представлена на высоком уровне.