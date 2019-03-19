Президент Азербайджана Ильхам Алиев определил помилование осужденных как одну из гуманных миссий своей президентской деятельности. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу.

Мирбашироглу отметил, что в Азербайджане существует достаточно совершенный, эффективный институт помилования: "Помилование главой государства 431 человека в преддверии праздника Новруз должно расцениваться как очень большая чуткость к общечеловеческим ценностям. В конституции многих стран закреплено право руководителя страны на помилование, но лишь в немногих странах глава государства, пользуясь этим правом, проводит гуманную политику".

Политолог добавил, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании - показатель высокого гуманизма.

По его словам, возвращение в общество граждан, попавших в исправительные учреждения по той или иной причине, является целью социальной и гуманной политики государства, и Президент Ильхам Алиев играет роль главного инициатора и исполнителя в этой миссии.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, охватило 431 человека. Из них 399 человек - это лица, приговоренные к лишению свободы, которые были освобождены от оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы. Кроме того, один человек был освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.