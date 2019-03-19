Работающие в Армении компании с иностранным капиталом больше не могут терпеть беспредела. Проблемы, создающиеся царящей в стране анархией и бесхозностью, уже создали зарубежным инвесторам достаточно проблем. И теперь они сами объединяются, чтобы создать самим армянским властям немалые проблемы.

Газета "Грапарак" пишет со ссылкой на свои источники, что в компаниях с участием иностранного капитала назревает большое недовольство правительством Армении, и они решили объединить свои силы. С этой целью их представители периодически встречаются и обсуждают ситуацию, отношения с властями и дальнейшие действия.

В это условное объединение входят компании "Лидиан Армения", "Веолиа джур", "Снитек", некоторые операторы связи и т.д. И поскольку их проблемы вместо того чтобы решаться, увеличиваются со временем, есть общая тенденция обратиться в арбитражные инстанции.

"В данном контексте им пришлось по душе предварительное предупреждение "Лидиан" об обращении через 3 месяца в арбитражный суд, и остальные ждут дальнейших развитий по этому вопросу. Как нам сообщили, юридические и консалтинговые услуги им предоставляет одна и та же компания, которая готовит "кейсы" и гарантирует победу. Однако обращение в арбитраж чревато для государства не только выплатой крупных штрафов, но и тем, что перспектива иностранных инвестиций может полностью исчезнуть", - пишет издание.

Султан Керим