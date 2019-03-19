Армения готова к обмену с Азербайджаном заблудившихся граждан. Об этом, как передает Day.az, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 марта на пресс-конференции, сообщает Trend со ссылкой армянские СМИ.

"Мы готовы обменять заблудившихся граждан на заблудившихся", - заявил Пашинян. Одновременно он напомнил, что в Азербайджане заблудившегося гражданина приговорили к 20 годам, "выдав за диверсанта".

Касательно перешедшего на днях границу гражданина Азербайджана, премьер отметил, что следствие выяснит, диверсант он или заблудился.