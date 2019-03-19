В Азербайджане создается Центр территориального планирования и строительства - Указ Президента Ильхама Алиева
19 марта 2019 17:58 151
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о некоторых вопросах по совершенствованию деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соответствии с указом, на базе специального проектно-сметного бюро и Управления по планированию и строительству городской территории при Главном управлении архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре создается публичное юридическое лицо - Центр территориального планирования и строительства.
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