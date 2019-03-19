Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве юстиции Азербайджана", утвержденное указом главы государства от 18 апреля 2006 года, и "Список должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами", утвержденный указом от 3 мая 2017 года.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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