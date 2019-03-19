Наша история охраняется, исторические памятники восстанавливаются, и Ичеришехер сохраняет свой прекрасный облик.

Об этом во вторник во время беседы за чайным столом с жителями Ичеришехера сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший участие во всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа - Новруза в Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.