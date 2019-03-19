Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравления и слова благодарности Мехрибан Алиевой опубликованы на ее официальной странице в Instagram.
"Дорогие друзья!
Выражаю глубокую благодарность каждому из вас от себя и от имени Президента! За ваши искренние поздравления, теплые пожелания, за вашу любовь и поддержку!
Мы всегда чувствуем ваше доброе отношение, и именно ваша любовь является самым мощным источником силы и вдохновения для нас!
Я счастлива быть одной из дочерей великого азербайджанского народа, счастлива быть с народом!
Поздравляю весь азербайджанский народ с праздником! Пусть Аллах хранит нашу Родину, дарует мир и благоденствие! Желаю каждому здоровья, счастья, неиссякаемого света, добра и любви!
Огромное вам всем спасибо!" - говорится в обращении Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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