Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник ответил на вопрос о том, почему до сих пор не привлечен к ответственности экс-президент Армении Серж Сарсгян, сообщают армянские СМИ.

"В социальных сетях часто звучит вопрос "А почему Саргсян до сих пор не сидит?", и он адресован мне. Не я решаю, кого сажать, а кого нет - это решает предварительное следствие по делу. Это очень важная тонкость", - сказал он.

По его словам, если в ходе расследования будет выявлено, что "кто-то должен сидеть, то он будет сидеть".

Однако армянский премьер кривит душой. Если речь идет о событиях 1 марта, то Саргсян не менее виновен в расстреле граждан, чем Кочарян. Именно он был "выбран" президентом в результате сфальсифицированных выборов февраля 2008 года, и потому многих удивляет, почему он до сих пор всего раз был вызван на допрос. Действительно удивительно, что "дело 1 марта", а также раскулачивание "карабахского клана" обходят Саргсяна стороной. Именно он стоял во главе клана воров и довел страну до края пропасти. Но именно Саргсян спокойно живет в выделенном ему государством особняке, без проблем выезжает из страны и продолжает вести свои закулисные политические игры.

У армянских аналитиков нет сомнений, что дело тут не в якобы свободе судебно-правоохранительной системы. Насколько она в Армении "свободна", показали распространенные в Сети скандальные аудиозаписи переговоров глав Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и руководителя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, на которой они осуждали "дело Кочаряна", а также генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Из записи стало ясно, что распоряжения об аресте того или иного лица дает лично премьер Пашинян.

Дело в благодарности Никола Пашиняна Сержу Саргсяну за добровольную отставку. Еще неизвестно, чем бы закончилась победа "гордого народа" в апреле прошлого года, примени власти свои ресурсы.

По всей видимости, между Пашиняном и Саргсяном существует договоренность: один сдается без боя, другой гарантирует первому неприкосновенность. А премьер просто в очередной раз насмешил СМИ своими нелепыми аргументами, несерьезность которых видна невооруженным глазом.

Султан Керим