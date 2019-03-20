Соответствующие указания по проведению реформ уже даны, готовится пакет документов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз.

Глава государства отметил, что реформы будут углубляться. Альтернативы им нет.

"Политические реформы, экономические реформы, реформы в социальной сфере, реформы в судебно-правовой системе - соответствующие указания уже даны, готовится пакет документов, - в области образования, здравоохранения, во всех сферах Азербайджан вступил в новый этап. Азербайджан обновляется, наращивает свою мощь и модернизируется. Мы построили сильное государство на глубоких национально-духовных корнях", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что никогда еще в истории Азербайджан не был таким сильным, как сейчас.

"Но это не означает, что мы должны довольствоваться достигнутыми успехами. Они воодушевляют, побуждают нас смотреть в будущее с еще большим оптимизмом.

Я абсолютно уверен, что мы успешно завершим нынешний год. Отныне Азербайджан будет идти исключительно по пути развития и прогресса, социальное положение граждан с каждым годом будет улучшаться", - добавил Президент Ильхам Алиев.