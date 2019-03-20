Президент Ильхам Алиев: Соответствующие указания по проведению реформ уже даны, готовится пакет документов
Соответствующие указания по проведению реформ уже даны, готовится пакет документов.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз.
Глава государства отметил, что реформы будут углубляться. Альтернативы им нет.
"Политические реформы, экономические реформы, реформы в социальной сфере, реформы в судебно-правовой системе - соответствующие указания уже даны, готовится пакет документов, - в области образования, здравоохранения, во всех сферах Азербайджан вступил в новый этап. Азербайджан обновляется, наращивает свою мощь и модернизируется. Мы построили сильное государство на глубоких национально-духовных корнях", - сказал Президент Ильхам Алиев.
Глава государства подчеркнул, что никогда еще в истории Азербайджан не был таким сильным, как сейчас.
"Но это не означает, что мы должны довольствоваться достигнутыми успехами. Они воодушевляют, побуждают нас смотреть в будущее с еще большим оптимизмом.
Я абсолютно уверен, что мы успешно завершим нынешний год. Отныне Азербайджан будет идти исключительно по пути развития и прогресса, социальное положение граждан с каждым годом будет улучшаться", - добавил Президент Ильхам Алиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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