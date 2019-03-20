Ситуация с политической и общественной мыслью в Армении очень удручает. Эта мысль долгое время пребывала и продолжает пребывать в состоянии самообмана и самоутешения. И сегодня создается впечатление, что в Армении хватаются за любую соломинку, чтобы оправдать незавидное положение страны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, комментируя звучащие в армянском экспертном сообществе мнения относительно позитивных сторон ухода с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По словам политолога, в Армении пытаются утешить себя мыслью, что под влиянием каких-то опосредованных процессов ситуация во внешней политике этой страны улучшится. Одним из таких несерьезных подходов является предположение, что уход Назарбаева как-то отразится на позициях Армении в ОДКБ и других евразийских структурах и что, дескать, пошатнутся позиции ее оппонентов в этих организациях, той же Беларуси.

"Это откровенная глупость, которая не выдерживает никакой критики. Дело в том, что позиция Казахстана по целому ряду вопросов международной и региональной политики основывается на взглядах политической элиты страны. Назарбаев являлся и является - он, как известно, никуда не уходит - выразителем не только своего личного мнения, но и мнения политической элиты Казахстана. Это касается всех вопросов, в том числе и позиции казахстанской стороны в вопросе генсека ОДКБ. И смена политического руководства в Казахстане никак на эту позицию не повлияет. Было бы верхом наивности полагать, что уход Назарбаева повлечет за собой смену приоритетов Астаны во внешней политике", - подчеркнул наш собеседник.

Велизаде отметил, что в Армении за последнее время расплодилось немало спекулянтов, которые называют себя аналитиками, экспертами, спекулируют на различного рода темах и преподносят свои спекуляции и плод больного воображения как глубинные процессы, которые якобы где-то происходят. На их фантазиях строится мнение армянское общества. Выдумывая несуществующие обстоятельства, эти движители общественного мнения стараются не замечать того, что лежит на поверхности. Им следовало бы обратить внимание на то, что отношение к Армении является прямым следствием ее политики, в том числе в отношении к соседям, отметил азербайджанский политолог.

"Для Казахстана отношения с Турцией и Азербайджаном являются факторными, находящимися вне политической конъюнктуры. Если до сих пор в Армении кто-то этого не понял, это их проблемы. Вместо того, чтобы искать черную кошку там, где ее нет, они бы лучше занялись поиском реальных предложений, способствующих выходу Армении из сложной ситуации, в которой она оказалась. В настоящий момент у армянского руководства на поле переговорного процесса открылась такая возможность. Посмотрим, насколько новые власти окажутся способными ее использовать", - заключил Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева