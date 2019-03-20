Закрытые социологические опросы "внутреннего потребления" не являются новостью. После смены власти в Армении периодически проводятся такие опросы, результаты которых представляются властям и главе правительства.

Как передает Day.Az, об этом пишет армянское издание "Паст".

По сведениям газеты, недавно Николу Пашиняну были представлены результаты последних социальных опросов, которые показывают, что рейтинг премьер-министра пережил резкое падение и колеблется в пределах 52-53%. Разумеется, подобный показатель достаточно высок, однако он обеспокоил власти.

"Не будем забывать, что всего лишь десять месяцев назад Пашинян получил более 90 процентов поддержки, а во время внеочередных выборов, состоявшихся 9 декабря, он получил более 70 процентов поддержки, то есть, только за последние три месяца армия сторонников премьер-министра сократилась примерно на 20 процентов, а за 10 месяцев - в целом около 35-40 процентов.

Здесь речь идет конкретно о рейтинге Пашиняна, поскольку число сторонников правительства еще больше сократилось: около 45% респондентам нравится деятельность правительства.

Эти результаты были крайне тревожными для Пашиняна, чем и были вызваны та обеспокоенность и нападки на СМИ, ФБ и другие информационные платформы, а также различные проявления посредством определенных популистских шагов для восстановления общественного доверия и отвлечения внимания от важных тем.

Получается, что с точки зрения властей проведение выборов в декабре было действительно оправданным, поскольку если бы они состоялись, скажем, в апреле, то "Мой шаг" получил бы несравненно меньше голосов, а в парламенте было бы не три, а пять партий, включая РПА и АРФД", - пишет газета.