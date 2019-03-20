Президент Ильхам Алиев поздравил исполняющего обязанности президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
20 марта 2019 16:10 221
20 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву, начавшему деятельность на посту Президента Казахстана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю начала деятельности на посту Президента, пожелал ему успехов в деятельности на пути развития Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.
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